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Психолог рассказала, как утренние ритуалы помогают справиться со стрессом

Психолог Аверьянова: утренние ритуалы помогут справиться со стрессом
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Depositphotos

Утренняя привычка заправлять кровать положительно влияет на психику и помогает сосредотачиваться и справляться со стрессом. Об этом kp.ru рассказала психолог Василиса Аверьянова.

«Ритуалы и традиции — это то, что держит нашу нервную систему в рамках. Они дают ощущение безопасности, стабильности, контроля над ситуацией. И однозначно помогают сделать жизнь более упорядоченной и снизить уровень стресса и тревоги», — пояснила специалист.

Исследование сервиса психологической помощи «Ясно» и рекрутинговой платформы HeadHunter, с результатами которого ознакомилась газета «Известия», показал, что большинство жителей России стараются самостоятельно бороться со стрессом и тревожностью, прибегая к нестандартным методам — от общения с нейросетями до астрологических прогнозов.

Аверьянова добавила, что те, кто всегда заправляет кровать, лучше контролируют себя и обладают эмоциональной устойчивостью. Особенно полезна эта привычка для пожилых людей, потому что так они смогут сохранить когнитивные функции — память и ясность мышления.

Директор компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт «ФормТотикс» Ольга Чижевская до этого говорила, что сильный стресс может приводить к появлению боли в спине и тяжести в ногах, а также вызывать неприятные ощущения в суставах, поскольку психика и тело связаны между собой.

Ранее ученые создали датчики для измерения стресса растений.

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