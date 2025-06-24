В деле о взятке Тимура Иванова появился новый эпизод

Появилась информация о новом эпизоде в деле о взятке в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова и главы компании «Олимпситистрой» Александра Фомина, которого следствие считает взяткодателем. Этот эпизод связан с договором между агрокомплексом «Русское село» и одной из российских розничных сетей на поставку горошка, огурцов, томатов и томатной пасты, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«В новом эпизоде [взятки] коррупционного дела Иванова речь идет о заключении контракта на оптовые поставки агрокомплексом «Русское село» на российские прилавки таких овощных консервов, как горошек, огурцы, томаты, а также томатная паста», — сообщил источник агентства.

По его словам, объяснения фигурантов дела относительно частично погашенного займа и выплаты «Русским селом» процентов по нему не убедили следствие в том, что новый эпизод в коррупционном деле Иванова и предполагаемого взяткодателя «относится исключительно к предпринимательской деятельности».

Следствие установило, что взятка Иванову была предоставлена в виде безналичного займа на сумму более 122 миллионов рублей, который тульское ООО «Проопт» предоставило сельскохозяйственному предприятию ООО «Агрокомплекс «Русское село», учредителем которого является Сергей Бородин. Кроме того, следствие считает взяткой уставной капитал сельхозпредприятия в размере 30 млн рублей, внесенный на расчетный счет компании самим учредителем агрокомплекса.

В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием Бородин дал показания против Иванова по этому новому эпизоду. После возбуждения уголовного дела против Иванова и Фомина компания «Проопт» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о расторжении договора с «Русским селом».

Ранее сообщалось, что в деле Тимура Иванова может появиться обвинение в создании организованного преступного сообщества.