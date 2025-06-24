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В «Бородинском» хлебе нашли токсин, вызывающий поражение почек и печени

SHOT: в хлебе «Бородинский» выявили превышение опасного микотоксина
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Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

В «Бородинском» хлебе от известного производителя выявили превышение микотоксина, который может вызвать поражение почек и печени, а также органов желудочно-кишечного тракта. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Речь идет об охратоксине А, который обнаружили в продукции «Рижского хлеба». Специалисты нашли его после проверки продуктов в гипермаркете «Ашан» в Нижегородской области в конце мая. После этого торговой сети объявили предостережение.

Химик-технолог Варвара Марченкова рассказала SHOT, что данный токсин попадает в муку при некачественном хранении зерна. Вещество обладает высокой нефротоксичностью, что в свою очередь может ослабить иммунную систему и спровоцировать развитие злокачественных образований.

По ее мнению, охратоксин мог попасть в «Бородинский» хлеб из-за отсутствия входного контроля сырья и некорректного проведения процедур по соответствию качества продукции с нормами.

В начале июня сообщалось, что в Алтайском крае специалисты испытательной лаборатории обнаружили в четверти мясных полуфабрикатов на прилавках местных магазинов патогенов — возбудителей листериоза.

Ранее ученые нашли в морепродуктах причину смертельных и неизлечимых бактериальных инфекций.

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