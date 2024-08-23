Россиян предупредили, чем может обернуться арбузная диета

Арбузные диеты летом популярны: это и повод наесться сезонным фруктом, и вкусная попытка похудеть. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала «Газете.Ru», чем вредны диеты из арбузов и какие меры предосторожности стоит соблюдать, внося арбуз в рацион.

По ее словам, существует несколько вариантов арбузной диеты. Самая строгая не позволяет есть ничего, кроме арбуза, либо сочетать арбуз исключительно с ржаным хлебом. Самая мягкая подразумевает «обезжиренные» завтраки и обеды с обязательным арбузом на ужин. Предполагается, что арбузная диета помогает сбросить вес благодаря низкой калорийности этого фрукта — всего 30 ккал на 100 граммов — и потому, что подавляет чувство голода за счет фруктозной сладости и большого количества жидкости.

«Любая монодиета типа арбузной — это вред для организма. Даже если вес после нее снизится, потом он вернется с прибавкой. Арбузная диета лишена белка, в ней много быстрых углеводов, а значит, полноценного насыщения она не принесет. Как только лишняя жидкость покинет желудок, вернется и чувство голода. Необходимых для работы организма жиров в арбузе тоже нет. Получается, арбузная диета — это похудение ценой здоровья», — сказала врач.

Сторонники диет засчитывают в плюс мочегонный эффект арбуза и тот факт, что он содержит пектин и клетчатку, которые благотворно влияют на пищеварение. Однако даже как дополнение к стандартному рациону арбуз в большом количестве можно есть не всем.

«Нужно помнить, что у арбуза высокий гликемический индекс — около 72, так что арбузные диеты противопоказаны людям с сахарным диабетом или тем, у кого диагностировано преддиабетное состояние и инсулинорезистентность. Это не значит, что им нельзя есть арбуз совсем, но нужно регулярно проверять уровень сахара в крови и следить за самочувствием. Людям с мочекаменной болезнью следует проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы узнать, можно ли им арбузы: это зависит от состава и размера камней. Кроме того, большое количество жидкости может спровоцировать выход камня или песка из почек. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта большое количество арбуза в рационе может привести к вздутию живота, метеоризму, диарее», — отметила эксперт.

Если у человека есть заболевания органов пищеварительной системы, арбузная диета может вызвать обострение. При ухудшении самочувствия следует ограничить потребление арбуза и обратиться к врачу.

Как и многие фрукты и ягоды, арбуз богат витаминами, микро- и макроэлементами, в числе которых витамины группы В, аскорбиновая кислота, витамин А, калий, магний, железо. Однако при арбузной диете организм не все сможет усвоить.

«В арбузе много витамина А: всего 200 граммов мякоти содержат половину дневной нормы взрослого человека. Многие знают, что этот витамин способствует синтезу коллагена и обновлению клеток, полезен для глаз, поддерживает здоровье ногтей, кожи и волос. Но часто упускают из вида, что он относится к жирорастворимым витаминам. Это значит, что организм усваивает его только в сочетании с жирами, которые находятся в растительном масле, молочных продуктах, жирном мясе или рыбе. Арбуз жиров не содержит, и арбузная диета, которая исключает любые жиросодержащие продукты, лишает организм полезного витамина», — объяснила эксперт.

Есть арбузы в сезон не вредно, даже полезно, но питаться нужно сбалансировано: в рационе должны присутствовать белки, жиры и углеводы.

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