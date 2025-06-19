В Крыму мужчина упал в реку с пятиметровой высоты

В Крыму спасли мужчину, сорвавшегося в реку с большой высоты

В Ялте спасатели оказали помощь мужчине, который сорвался в реку. Об этом сообщает МЧС республики Крым.

Инцидент произошел в поселке Симеиз, мужчина сорвался с высоты и упал в реку, пострадавший пролетел около пяти метров и не смог самостоятельно подняться. На помощь ему пришли специалисты Ялтинского аварийно-спасательного отряда.

Пострадавшего подняли на носилках и передали бригаде медиков скорой помощи. Подробности о его состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что спасатели Сочи оказали помощь группе туристов из Курска и Москвы, потерявшихся в лесу поздно вечером. Четверо туристов из Москвы и Курска отправились на пешую прогулку. С наступлением темноты путешественники потеряли тропу и перестали ориентироваться на местности. Один из них заметил информационный баннер Службы спасения города Сочи, расположенный в районе слияния рек Агуры и Агурчика, и позвонил по указанному номеру.

Ранее с вулкана на Камчатке спасли туриста, который сломал ногу.