Ведущие разработчики соберутся на конференции Сбера GigaConf

В конференции GigaConf примут участие более 2 тысяч человек

Более 2000 инженеров, разработчиков, архитекторов и представителей бизнеса примут участие в технологической конференции Сбера GigaConf, которая пройдет в Москве 25 июня, сообщает пресс-служба банка.

Эксперты в области AI-технологий расскажут о трендах в сфере и перспективах облачных технологий, а также проведут практический разбор реальных кейсов.

Старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев расскажет о ключевых трендах GenAI и поделится планами Сбера в этой области, а старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов объяснит, как формируется новый ИТ-ландшафт банка.

Кроме того, в рамках конференции технический директор GigaChat Федор Минькин представит свежие обновления нейросетевой модели.

В конференции примут участие и зарубежные эксперты области, среди которых главный эксперт по применению искусственного интеллекта, заместитель генерального секретаря ZhongGuanCun IQ Alliance Чэнь Фэй. Он расскажет про авторское право при использовании нейросетей и разберет сложные сценарии с AI-агентами.

Также в рамках GigaConf пройдет четыре трека с участием экспертов: «GenAI в бизнесе», «Разработка моделей GenAI», «AI-Enhanced DevTools & DevOps», «Cloud AI Architecture».