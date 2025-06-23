На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ведущие разработчики соберутся на конференции Сбера GigaConf

В конференции GigaConf примут участие более 2 тысяч человек
close
Freepik

Более 2000 инженеров, разработчиков, архитекторов и представителей бизнеса примут участие в технологической конференции Сбера GigaConf, которая пройдет в Москве 25 июня, сообщает пресс-служба банка.

Эксперты в области AI-технологий расскажут о трендах в сфере и перспективах облачных технологий, а также проведут практический разбор реальных кейсов.

Старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев расскажет о ключевых трендах GenAI и поделится планами Сбера в этой области, а старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов объяснит, как формируется новый ИТ-ландшафт банка.

Кроме того, в рамках конференции технический директор GigaChat Федор Минькин представит свежие обновления нейросетевой модели.

В конференции примут участие и зарубежные эксперты области, среди которых главный эксперт по применению искусственного интеллекта, заместитель генерального секретаря ZhongGuanCun IQ Alliance Чэнь Фэй. Он расскажет про авторское право при использовании нейросетей и разберет сложные сценарии с AI-агентами.

Также в рамках GigaConf пройдет четыре трека с участием экспертов: «GenAI в бизнесе», «Разработка моделей GenAI», «AI-Enhanced DevTools & DevOps», «Cloud AI Architecture».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами