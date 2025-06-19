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Тату-мастер прославился благодаря тому, что делает татуировки Лабубу

Работы тату-мастера, делающего татуировки на Лабубу, скупают за несколько минут
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crybabyhunter/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Тату-мастер из США стал популярным благодаря тому, что делает татуировки на куклах Лабубу, пишет South China Morning Post. По словам мужчины, его работы скупают буквально за несколько минут.

Американский мастер татуировки Хантер Чао начал наносить на классические игрушки Лабубу рисунки в стиле американских тюремных и японских традиционных татуировок. Его модифицированные игрушки получили название Tabubu и быстро стали хитом в социальных сетях.

Каждая игрушка ручной работы стоит от $170 до $200 долларов США, а спрос на них так велик, что первые партии распродавались за считанные минуты. Теперь Хантер принимает индивидуальные заказы и рассматривает возможность создания других коллекционных товаров.

«Мне всегда нравились эти существа. Они немного странные, немного злые, но при этом невероятно трогательные, — рассказал мужчина.

Татуированные куклы уже стали объектом желания среди коллекционеров и поклонников поп-культуры. Некоторые пользователи соцсетей называют Tabubu «настоящим произведением искусства», сочетающим разные формы креативного самовыражения.

Ранее редкого Лабубу продали на аукционе за рекордные почти 12 млн рублей.

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