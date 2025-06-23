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DeepSeek передает данные пользователей военным и разведывательным службам Китая

Reuters: DeepSeek оказывает помощь китайским военным
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Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Китайская компания-разработчик чат-бота DeepSeek передает данные пользователей военным и разведывательным службам КНР. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США.

«Мы понимаем, что DeepSeek охотно оказывал и, вероятно, продолжит оказывать поддержку военным и разведывательным операциям Китая», — сказал собеседника агентства.

По словам американского чиновника, DeepSeek более 150 раз упоминается в отчетах о закупках для Народно-освободительной армии Китая и других организаций, связанных с китайской оборонно-промышленной базой.

DeepSeek впервые привлекла внимание в начале года, когда представила R1 — конкурентоспособную и «рассуждающую» альтернативу разработкам OpenAI. Этот успех вызвал обеспокоенность ряда американских регуляторов, которые рассмотрели в китайском стартапе угрозу национальной безопасности США.

Ранее сотрудникам Microsoft официально запретили пользоваться китайским DeepSeek.

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