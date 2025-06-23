Пьяную сапбордистку спасли на Оби в Новосибирске

В Новосибирске на водохранилище спасли пьяную женщину, которая выбилась из сил и дрейфовала, лежа на сапе. Об этом сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба в Telegram-канале.

Нетрезвая сапбордистка едва не утонула на Обском водохранилище. Женщину, дрейфующую на сапборде заметили мужчины, проплывавшие мимо на лодке. Они помогли ей подняться на борт и обратились к ближайшему спасательному экипажу «Тайфун».

Спасатели оказали ей помощь — женщина сильно замерзла и нуждалась в обогреве. После чего её передали сотрудникам речной полиции для дальнейших разбирательств.

До этого в Курской области двое друзей вытащили из воды тонувшего ребенка. Семилетний мальчик вместе с друзьями гулял по берегу реки. Ребенок решил искупаться, не рассчитал свои силы и начал тонуть. Его друзья бросились за помощью к двум мужчинам, которые рыбачили неподалеку. Один из молодых людей вызвал скорую помощь, другой полез в воду за мальчиком. Ребенка вытащили на берег и реанимировали до приезда медиков.

Ранее подросток в Тыве едва не утонул при попытке переплыть Енисей.