Пикник Афиши x Сбер в Коломенском собрал более 30 тыс. гостей

Более 25 артистов выступили на Пикнике Афиши x Сбер в Москве

Фестиваль Пикник Афиши x Сбер, прошедший в музее-заповеднике «Коломенское», посетили более 30 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба «Афиши».

На мероприятии выступили 25 артистов, включая Mnogoznaal, DOPECLVB, CREAM SODA, Uma2rman, Rozalia, Сова и ЛАУД. Каждый из них создал уникальную атмосферу.

Кроме того, для гости смогли услышать экс-участника и основателя российских инди-групп «Прыгай Киска», «Пасош» и «ОЗЕРА» Петара Мартича. Также на фестивале выступили рэпер GONE.Fludd, продюсер SP4K, «Внимание брусника!», nttrl, Cafard, Subu, «Груша» и многие другие. Отмечается, что завершающий сет «Руки Вверх!» превратил пространство фестиваля в единое танцующее поле.

Помимо этого, посетителям был доступен кураторский маркет с концептуальными брендами, где они могли пробовать авторские блюда от более чем 40 гастропроектов, включая Fettuchiamo, Shawarma Bar и Salatnica. Особое внимание привлекла поп-ап чайная от «Афиши Рестораны» и «Нитки», оформленная в деревенском стиле.

Также на фестивале прошли разнообразные активности: граффити-баттлы, сайкл-тренировки, мастер-классы по макияжу и йоге, интеллектуальные игры. Детская зона стала мини-фестивалем внутри основного события, где маленькие гости строили замки, участвовали в спектаклях и играли в песочнице-огороде.

Отмечается, что портал «Рамблер» специально для посетителей создал ИИ-гид, который помогал ориентироваться по локациям в режиме реального времени. Для удобства пользователи могли составить индивидуальный план посещения.

После основной программы праздник продолжился на афтепати в Restaurant by Deep Fried Friends. Здесь выступили DOPECLVB, LAVBLAST, Марина Земка и другие артисты.

В «Афише» напомнили, что следующий этап фестиваля состоится 9 августа в Санкт-Петербурге на Елагином острове. В программе — выступления «Танцы минус», «БАЗАР», Сироткина и других музыкантов.