«Ангарскому маньяку» назначили адвокатом девушку

Ангарскому маньяку Михаилу Попкову, который расправился над 85 женщинами, назначили нового адвоката — девушку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, общение Попкова с новой защитницей напряженное, поскольку он с недоверием относится к женщинам. До этого осужденного представлял мужчина.

Попкова арестовали в 2012 году. Через три года суд приговорил его к пожизненному заключению. В 2018 году его признали виновным в еще 59 преступлениях и снова приговорили к пожизненному. Третий срок — девять лет и восемь месяцев — он получил в 2021 году.

В 2023 году Иркутский суд приговорил «ангарского маньяка» еще к 10 годам лишения свободы. З

18 июня Головинский районный суд Москвы второй раз приговорил маньяка Владимира Миргорода, известного как Душитель, к пожизненному лишению свободы. В прениях сторон прокурор потребовал признать Миргорода виновным в расправе над 15 женщинами и одним мужчиной.

Ранее битцевскому маньяку не разрешили перевестись в колонию ближе к Москве.