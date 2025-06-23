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Мужчина узнал, что бывшая девушка женила его на себе без его ведома

NDTV: в США мужчина узнал, что состоит в браке без своего ведома
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Pexels

Житель Техаса обнаружил, что официально состоит в браке — при этом ни о какой свадьбе он не знал. Оказалось, его бывшая девушка самовольно зарегистрировала брак, используя данные мужчины без его согласия и присутствия, пишет NDTV.

Пострадавшим оказался 42-летний мужчина, который обратился в полицию после того, как получил посылку от своей экс-возлюбленной — 36-летней Кристины Мари Спирман. Внутри находилась копия свидетельства о браке и записка.

«Поздравляем! Может быть, позвонишь своей жене?», — говорилось в ней.

Американец сообщил правоохранителям, что ранее состоял в отношениях со Спирман, но пара рассталась задолго до даты, указанной в документе. После проверки выяснилось, что брак действительно был оформлен по всем правилам.

По данным полиции, Спирман убедила пастора удостоверить брак без участия и даже без ведома жениха. Затем она самостоятельно подала необходимые бумаги в органы записи актов гражданского состояния. После разоблачения офицеры арестовали американку у неё дома по обвинению в преследовании.

Начальник полиции Кори Мартин заявил, что главной задачей стало предотвращение дальнейшей эскалации ситуации. Пастор, оформивший брак, сотрудничает со следствием и выразил искреннее сожаление по поводу случившегося.

Ранее свадьба пары из Китая сорвалась из-за пригласительной открытки.

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