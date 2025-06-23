Россиянам объяснили, как выбирать полезные блюда из фастфуда

Мнение о том, что все блюда из ресторанов быстрого питания являются по умолчанию вредными для здоровья, ошибочно. При желании с них можно периодически питаться без негативных последствий для организма – важно только правильно относиться к выбору еды, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

В первую очередь эксперты советуют обратить внимание на салаты и овощные блюда, которые есть практически в каждом фастфуд-заведении. Важно, чтобы основой салата была качественная зелень, лучше отдавать предпочтение шпинату, романо, рукколе. В этих видах зелени много витаминов A, C, K, фолиевой кислоты, антиоксидантов.

Чтобы не испортить салат, нужно самостоятельно выбрать правильные добавки. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение курице-гриль без кожи, креветкам, постной говядине, избегая панированных и обжаренных во фритюре компонентов, жирного сыра и бекона. Заправлять салат лучше лимонным соком или бальзамическим уксусом.

При покупке сэндвича и бургера нужно постараться адаптировать их под здоровый формат питания. Для этого необходимо выбрать булку из цельнозерновой или мультизлаковой муки. Если такой возможности нет, то лучше ограничиться мини- сэндвичем или детским бургером. Также эксперты советуют убирать верхнюю часть булки – это вдвое снижает количество потребляемых калорий.

В бургере также нужно тщательно выбирать наполнение, делая акцент на не жирных источниках белка – говядине, куриной грудке, рыбе, приготовленных на гриле. Панированных котлет, сосисок и приготовленного во фритюре мяса лучше избегать, считают специалисты. Они также советуют максимально увеличивать количество овощей в бургере, добавляя больше салатных листьев, помидоров, а также лук, перец, грибы.

Лучше всего отказаться от вредных соусов, в том числе сливочных и сырных, а также майонеза, кетчупа. Вместо них рекомендуется выбирать горчицу, сальсу, авокадо. Все это сделает блюда фастфуда менее вредными, а иногда даже полезными для здоровья, заключили эксперты.

Исследователи до этого выяснили, что в России на рынке фастфуда наблюдается неоднозначная ситуация. Средняя цена по всем позициям снизилась на 9%, однако это произошло за счет резкого падения цен на френч-доги (-23%) и чуррос (-27%). Бургеры, напротив, подорожали на 16%. Среднее падение спроса на 10% при снижении цен на 9% показывает, что рынок фастфуда находится в состоянии перестройки потребительских предпочтений, отмечают аналитики.

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