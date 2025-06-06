Россияне отказываются от бургеров в пользу хот-догов

На рынке фастфуда в России наблюдается неоднозначная ситуация. Средняя цена по всем позициям снизилась на 9%, однако это произошло за счет резкого падения цен на френч-доги (-23%) и чуррос (-27%). Бургеры, напротив, подорожали на 16%.

Это показало исследование Контур.Маркет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Френч-доги показали самое резкое падение цен (-23%) при относительно небольшом снижении спроса (-13%), что может свидетельствовать о перенасыщении рынка этой продукцией.

Цена хот-догов снизилась всего на 2%, а спрос вырос на 39%, что делает их самым «успешным» продуктом из выборки.

Чуррос переживают кризис — резкое падение цен (-27%) сопровождается значительным сокращением спроса (-33%), что может говорить о снижении популярности этого десерта.

Среднее падение спроса на 10% при снижении цен на 9% показывает, что рынок фастфуда находится в состоянии перестройки потребительских предпочтений. Особенно выделяется успех хот-догов, которые, будучи самым дешевым продуктом, смогли значительно увеличить свои продажи.

Данные комментирует аналитик Контур.Маркета Ксения Корзан:

«Лидер клиентского спроса среди блюд фастфуда в этом году — хот-дог. Спрос на него вырос на 39%, при незначительном изменении цены. Скорее всего, дело в автомобильных поездках по стране, характерных для мая, и перекусах в пути. Спрос на френч-доги и бургеры при этом снизился на 13 и 32% соответственно. Предпочтения россиян к хот-догам вместо френч-догов можно объяснить ограничением количества дополнительных ингредиентов — овощей, соусов и приправ при практически одинаковой цене. А снижение спроса на бургеры можно связать с удорожанием цены на 16%».

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