Родители обезглавленного в родах ребенка отсудили компенсацию за публикацию видео вскрытия

В США родители умершего в родах ребенка отсудили $2,25 млн за видео со вскрытия

В США пара из штата Джорджия по решению суда получила компенсацию за публикацию видео со вскрытия их ребенка, который умер во время родов. Об этом сообщает The New York Post.

Патологоанатом Джейсон Гейтс из Атланты, который проводил вскрытие, разместил в своих соцсетях снимки младенца, не запросив у его родителей согласие. Джессика Росс и Трейвеон Тейлор обратились к Гейтсу в июле 2023 года через несколько дней после трагедии — они хотели, чтобы врач точно установил причину смерти их сына. По информации издания, младенец застрял во время прохождения по родовым путям. Его голова родилась, но тело застряло и никак не поддавалось. В итоге ребенок умер из-за манипуляций акушера, а его тело доставали путем кесарева сечения. Позже этот инцидент был признан убийством.

Позже Гейтс опубликовал в своих соцсетях видео, на котором голова младенца находилась отдельно от туловища.

Адвокат патологоанатома Айра Ливант заявил, что его подопечный публикует записи со вскрытий в образовательных целях, а также затем, чтобы продемонстрировать важность независимых экспертиз в случаях, когда врачей подозревают в халатности.

Ливант отметил, что его клиент глубоко сожалеет о том вреде, который он непреднамеренно причинил истцам. Он также отметил, что доктор Гейтс никогда бы не разместил видео, если бы знал, что семья младенца узнает в нем своего сына.

Решением суда пара получит от медика $2 млн. Также клиника заплатит штраф в размере $250 тысяч.

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