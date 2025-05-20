Мужчина требует компенсацию от ресторана за случайно попавший в блюдо лук

Американец требует почти $1 млн от ресторана из-за возникшей аллергии на лук

В США мужчина требует около $1 млн от ресторана быстрого питания Whataburger из-за блюда с луком. Об этом сообщает NBC News.

В иске говорится, что 24 июля 2024 года Демери Арделл Уилсон посетил заведение Whataburger в штате Техас, где съел «блюдо быстрого приготовления», вызвавшее аллергическую реакцию из-за присутствующего в нем лука, после того как он попросил, чтобы его не было.

Мужчина утверждает, что после обеда ему потребовалась медицинская помощь. По его мнению, ресторан допустил халатность.

Истец потребовал денежной компенсации в размере более $250 тыс. но менее $1 млн, включая все убытки, штрафы, все прочие расходы и проценты за досудебное решение. В Whataburger не стали комментировать поданный американцем иск.

Ранее семья получила $100 тыс. от ресторана, обвинившего ее в неуплате счета.