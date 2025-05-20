На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина требует компенсацию от ресторана за случайно попавший в блюдо лук

Американец требует почти $1 млн от ресторана из-за возникшей аллергии на лук
close
Depositphotos

В США мужчина требует около $1 млн от ресторана быстрого питания Whataburger из-за блюда с луком. Об этом сообщает NBC News.

В иске говорится, что 24 июля 2024 года Демери Арделл Уилсон посетил заведение Whataburger в штате Техас, где съел «блюдо быстрого приготовления», вызвавшее аллергическую реакцию из-за присутствующего в нем лука, после того как он попросил, чтобы его не было.

Мужчина утверждает, что после обеда ему потребовалась медицинская помощь. По его мнению, ресторан допустил халатность.

Истец потребовал денежной компенсации в размере более $250 тыс. но менее $1 млн, включая все убытки, штрафы, все прочие расходы и проценты за досудебное решение. В Whataburger не стали комментировать поданный американцем иск.

Ранее семья получила $100 тыс. от ресторана, обвинившего ее в неуплате счета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами