Россиянин попал на операционный стол после самостоятельных инъекций от боли в спине

В Улан-Удэ врачи спасли мужчину, который делал самостоятельные инъекции от болей в спине и заработал гнойное воспаление. Об этом сообщили в пресс-службе БСМП им.В.В. Ангапова.

Недавно в больницу попал мужчина с флегмоной — острым гнойным воспалением, которое может привести к тяжелым осложнениям и летальному исходу. По словам врачей, оно развивается из-за попадания в кровь болезнетворных бактерий при травмах кожи и медицинских манипуляциях, например, из-за нарушений правил стерилизации инструментов.

Однако медики уточнили, что в этом случае мужчина был сам ответственен за развитие воспалительного процесса. Он ставил себе инъекции, надеясь избавиться от болей в спине. В итоге пострадавший попал на операционный стол, хирурги удалили у него флегмону и откачали из нее два литра гноя. О текущем состоянии здоровья пациента не сообщается.

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