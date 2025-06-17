В Малайзии рыбак голыми руками отбился от напавшего на него крокодила, сообщает Global Nation.

Несчастный случай произошел 9 июня, в тот день Аддрин Сани ловил рыбу в водах реки Кампунг на острове Тимпанг. Он закидывал рыболовную сеть вместе с младшим братом, когда на него напал крокодил. Хищник показался из воды и стремительно утащил жертву на глубину, сомкнув челюсти на его плече.

Несмотря на боль, пронзившую все тело, рыбак собрался с силами и начал бить рептилию по голове и тыкать ее в нос. Тогда крокодил замешкался, ослабил хватку и уплыл.

Пострадавшего из воды вытащил его родственник и отвез в больницу Сандакана. Мужчина получил множественные ранения левой руки. Он находится под наблюдением медиков.

Ранее крокодил напал на беременную женщину на кухне ее дома и утащил в воду на глазах у сестры.