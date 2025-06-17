На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рыбак голыми руками отбился от напавшего на него крокодила

Рыбак из Малайзии отбился от крокодила голыми руками
close
Depositphotos

В Малайзии рыбак голыми руками отбился от напавшего на него крокодила, сообщает Global Nation.

Несчастный случай произошел 9 июня, в тот день Аддрин Сани ловил рыбу в водах реки Кампунг на острове Тимпанг. Он закидывал рыболовную сеть вместе с младшим братом, когда на него напал крокодил. Хищник показался из воды и стремительно утащил жертву на глубину, сомкнув челюсти на его плече.

Несмотря на боль, пронзившую все тело, рыбак собрался с силами и начал бить рептилию по голове и тыкать ее в нос. Тогда крокодил замешкался, ослабил хватку и уплыл.

Пострадавшего из воды вытащил его родственник и отвез в больницу Сандакана. Мужчина получил множественные ранения левой руки. Он находится под наблюдением медиков.

Ранее крокодил напал на беременную женщину на кухне ее дома и утащил в воду на глазах у сестры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами