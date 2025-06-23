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В открытых вариантах ЕГЭ покажут связь заданий с программой школы

Рособрнадзор: в демоверсиях ЕГЭ укажут, в каком классе изучалась тема задания
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Александр Кряжев/РИА Новости

Рособрнадзор впервые добавит в открытые варианты ЕГЭ информацию о том, в каком классе школьники должны были изучать темы, соответствующие каждому заданию. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев.

По его словам, уже в августе, при публикации новых демоверсий Федеральным институтом педагогических измерений, напротив каждого задания появится пояснение — в каком классе ученики проходили эту тему и какой раздел программы стоит повторить для подготовки к экзамену.

Музаев отметил, что в обществе распространено заблуждение о том, будто в ЕГЭ включены задания, не предусмотренные школьной программой. Нововведение, по его словам, поможет развеять этот миф и упростит подготовку выпускников, показав чёткую связь между заданиями и школьным курсом.

В России в этом году наблюдается снижение среднего балла по Единому государственному экзамену по русскому языку, который составил около 60,7 балла. Согласно данным Рособрнадзора, из почти 638 тысяч выпускников, сдававших экзамен, более половины — 337 тысяч — набрали свыше 60 баллов. Однако средний балл оказался ниже, чем в предыдущие годы: в 2024 году он составлял 63,88, а в 2023 — 68,43.

В ведомстве отметили, что текущие результаты отражают объективную реальность, связанную с усложнением экзаменационных заданий.

Музаев также рассказывал, что ЕГЭ-2025 на 100 баллов сдали 5780 выпускников. При этом он уверен, что число стобалльников вырастет, потому что выпускники будут писать экзамены в резервные дни, а кто-то пойдет на пересдачу, чтобы улучшить свои результаты.

Ранее выпускникам дали советы, куда подать документы с низкими баллами ЕГЭ.

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