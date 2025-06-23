В Бурятии в запертой квартире нашли трехлетнюю девочку

В Селенгинском районе Бурятии спасли трехлетнюю девочку из запертой квартиры, в которой ее бросила мать. Об этом сообщается в Telegram-канале «Информ Полис».

Инцидент произошел в Гусиноозерске, жители многоэтажки услышали, что в одной из квартир долго плачет ребенок. На место были вызваны спасатели и полиция, специалисты вскрыли дверь и обнаружили в одной из комнат трехлетнюю девочку с собакой.

Взрослых рядом с ребенком не было. Девочку передали в социальный центр. Мать несовершеннолетней появилась дома только утром, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что в семье воспитывается еще один ребенок.

До этого на Кубани в захламленной квартире нашли мальчика-инвалида, живущего в изоляции. Ребенок несколько лет не выходил из квартиры, не посещал образовательные учреждения, последний раз мылся более года назад. Несмотря на инвалидность, он не получал необходимого лечения и медицинских изделий из-за бездействия матери. По факту произошедшего в отношении матери мальчика возбудили уголовное дело.

Ранее ребенка в одном памперсе нашли возле подъезда в Волгограде.