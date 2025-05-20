Грабитель укусил продавца, пытаясь спасти украденный алкоголь

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали дебошира, устроившего драку с продавцом из-за украденной бутылки алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в супермаркете на Советском проспекте. Покупатель устроил драку с продавцом и был задержан. Выяснилось, что злоумышленник попытался украсть с витрины бутылку алкоголя, спрятал товар под верхнюю одежду и поспешил к выходу.

Вора заметил сотрудник торгового зала, он остановил мужчину в тамбуре и потребовал оплатить товар. В ответ тот укусил продавца за руку и несколько раз ударил по голове. Дебошир доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Москве задержали мужчину, который похитил спиртное и избил сотрудника магазина. 35-летний мужчина взял с прилавка две бутылки водки и покинул торговую точку, однако его действия заметил сотрудник магазина, который попытался догнать вора, но тот оказал сопротивление. Пострадавшему продавцу потребовалась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее на Урале толпа мужчин избила продавца магазина после просьбы вести себя потише.