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Грабитель укусил продавца, пытаясь спасти украденный алкоголь

В Вологде мужчина укусил продавца, пытаясь украсть алкоголь
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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали дебошира, устроившего драку с продавцом из-за украденной бутылки алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в супермаркете на Советском проспекте. Покупатель устроил драку с продавцом и был задержан. Выяснилось, что злоумышленник попытался украсть с витрины бутылку алкоголя, спрятал товар под верхнюю одежду и поспешил к выходу.

Вора заметил сотрудник торгового зала, он остановил мужчину в тамбуре и потребовал оплатить товар. В ответ тот укусил продавца за руку и несколько раз ударил по голове. Дебошир доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Москве задержали мужчину, который похитил спиртное и избил сотрудника магазина. 35-летний мужчина взял с прилавка две бутылки водки и покинул торговую точку, однако его действия заметил сотрудник магазина, который попытался догнать вора, но тот оказал сопротивление. Пострадавшему продавцу потребовалась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее на Урале толпа мужчин избила продавца магазина после просьбы вести себя потише.

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