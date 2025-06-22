В Москве в ближайшие годы могут перестать возводить дома до 8 этажей

В Москве предложение квартир в домах высотой от 5 до 8 этажей сокращается год от года, и при сохранении нынешних темпов через пять лет таких проектов могут остаться лишь единицы. Об этом «Газете.Ru» рассказал Булат Алимов, заместитель председателя совета директоров ГК «Стилобат».

«Сегодня на весь столичный рынок в домах до четырех этажей приходится чуть больше сотни лотов. Согласно проведенным исследованиям рынка недвижимости, в домах от 5 до 8 этажей — около 1,4 тыс. квартир и апартаментов. Это менее 5% от общего объема предложения», — отметил эксперт.

По его словам, девелоперы все чаще делают ставку на высотное строительство, которое позволяет эффективнее использовать землю и реализовать проекты с более высокой плотностью застройки. В результате за последние пять лет количество небоскрёбов от 40 этажей в Москве утроилось — сейчас их около 250, тогда как в 2020 году таких зданий было меньше сотни.

«На этом фоне малоэтажные проекты становятся настоящей редкостью. Их почти не строят, и те, что выводятся на рынок, расходятся быстрее остальных. Причина понятна — высокая стоимость земли и нормативные ограничения в исторических районах столицы», — пояснил Алимов.

По данным аналитиков, в малоэтажных проектах стоимость квадратного метра в среднем на 30–50 % выше, чем в высотных домах. В ряде случаев цена превышает 1,5 млн рублей за «квадрат». Тем не менее часть покупателей готова переплачивать за тишину, приватность и ограниченное число соседей.

«Здесь речь не столько о «люксе», сколько о предпочтении образа жизни. Есть аудитория, которой принципиально важно жить в низкой и камерной застройке — без плотного потока машин во дворе и без ощущения, что находишься в огромном жилом комплексе. К сожалению, подобных проектов становится всё меньше. Если тенденция сохранится, через несколько лет новых домов до восьми этажей мы просто не увидим», — подчеркивает Алимов.

Сейчас более половины всех малоэтажных проектов сосредоточено в пределах Центрального административного округа. В новых районах города практически невозможно найти дома высотой менее девяти этажей — в основном строятся жилые комплексы от 25 этажей и выше.

В качестве редких исключений Алимов упомянул отдельные проекты в районах Хамовники, Сокол, Якиманка, а также на Цветном бульваре и Софийской набережной.

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