Финансист рассказал россиянам, как инвестировать без потерь в 2025 году

Пассивный доход перестал быть опцией — сегодня это способ сохранить капитал. Какие инструменты работают, с чего начать и как избежать ошибок, «Газете.Ru» рассказал финансист Алексей Скобелев.

«2025 год ознаменовался усилением геополитических шоков и ограничением возможностей для российского инвестора. На фоне санкций и напряженности на международной арене снижается доступ к глобальным рынкам, а выбор инструментов все чаще ограничивается российскими активами. Несмотря на надежды на смягчение политики после прихода к власти Дональда Трампа, пока рублевые инструменты остаются основой большинства портфелей», — объяснил он.

Падение ключевой ставки ЦБ делает привычные «безрисковые» проценты по вкладам и облигациям все менее привлекательными, хотя доходности по ним все еще достаточно высокие, чтобы зафиксировать их. Фондовый рынок же на фоне нестабильности становится чрезмерно волатильным. Все больше частных инвесторов задумываются не о доходности, а о сохранности и защите капитала.

«Базовые консервативные активы — вклады, аренда недвижимости, облигации и дивидендные акции — остаются актуальными, особенно для тех, кто делает первые шаги. Однако в 2025 году изменился сам подход к диверсификации. Сегодня важно учитывать не только тип актива, но и валюту, ликвидность, надежность эмитента и даже регуляторную среду», — отметил эксперт.

По его словам, риски корпоративных облигаций все больше усиливаются: высокая стоимость заимствований подталкивает инвесторов к краткосрочным депозитам или валютным инструментам.

«На фоне этого возрастающий интерес вызывают замещающие облигации — бумаги, номинированные в валюте, но торгующиеся в России. Доходность в 7–8% годовых в долларах или евро делает их одной из немногих реальных альтернатив для тех, кто хочет сохранить валютную составляющую портфеля», — сказал он.

Альтернативу предлагают и DeFi-решения. Это синтетические депозиты на базе блокчейна, позволяющие получать доход в цифровых долларах (до 20–30% годовых) за счет участия в децентрализованных рынках. Однако такой подход требует технической подготовки и понимания сопутствующих рисков.

«Новичкам стоит обратить внимание на инструменты с минимальным риском. Банковские вклады — до 18–21% годовых в рублях при полной защите капитала. Облигации федерального займа (ОФЗ) — стабильный доход при минимальном риске. Недвижимость под аренду — источник регулярного денежного потока. Дивидендные акции — интересны тем, кто готов принять рыночную волатильность ради регулярных выплат», — рассказал финансист.

Эти решения позволяют выстроить прочный фундамент без необходимости глубоко разбираться в сложных инвестиционных стратегиях.

Даже при работе с консервативными инструментами начинающие инвесторы сталкиваются с важными подводными камнями, предупредил эксперт.

Низкая ликвидность. Инвестирование в недвижимость или сложные облигации ограничивает возможность быстрого вывода средств. В случае срочной потребности в деньгах это может обернуться потерями.

Сложности с налогообложением. Работа с криптоактивами или зарубежными инструментами требует самостоятельного учета и понимания налоговой нагрузки. Игнорирование этих аспектов может привести к штрафам и блокировке части дохода. Кроме того, высокая инфляция и волатильность курса рубля способны «съесть» даже высокую номинальную доходность, особенно если речь о рублевых вкладах.

Чтобы портфель не просто сохранял, но и приносил пассивный доход, стоит учитывать некоторые принципы.

«Фиксация доходности по депозитам и облигациям, пока ставки на пике. Валютная защита через замещающие облигации или DeFi-продукты в USDT. Гибкость и ликвидность. Чем больше часть капитала «заморожена» на долгий срок, тем выше риски при резком изменении ситуации. Настоящая диверсификация. Не только между акциями и облигациями, но и по валютам, эмитентам, регуляторной среде и уровню риска. Такой подход помогает сбалансировать портфель даже в условиях нестабильности и сохраняет возможность гибко реагировать на события», — рассказал он.

Инфраструктура инвестиций в 2025 году позволяет работать без посредников — онлайн-платформы, автоматизированные сервисы, чат-боты. Однако доступность создает иллюзию простоты.

«Ошибка в выборе неликвидного актива, неверное понимание валютных рисков или недостаточный учет налогов могут привести к ощутимым потерям. Финансовый консультант — это не «гуру с прогнозом», а архитектор инвестиционной стратегии. Он помогает выстроить портфель под конкретные задачи, оценить риски и предусмотреть действия в случае форс-мажора. Особенно важна его помощь при работе с высокотехнологичными и нестандартными инструментами», — резюмировал эксперт.

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