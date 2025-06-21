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Землетрясение произошло вблизи Курильских островов

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вблизи российского острова Шикотан
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Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в Тихом океане вблизи побережья южных Курил. Об этом сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По ее словам, эпицентр находился в 118 километрах юго-западнее села Малокурильское на острове Шикотан (население — около трех тысяч человек), очаг залегал на глубине 56 километров.

Семенова отметила, что жители Шикотана могли ощущать подземные толчки силой три балла. Она добавила, что угроза цунами не объявлялась.

До этого Япония столкнулась с резким снижением числа бронирований туристических поездок со стороны жителей Тайваня, Южной Кореи и Гонконга из-за популярной манги, которая якобы предсказала гигантское землетрясение в июле 2025 года.

Манга под названием «Будущее, которое я увидел», написанная Рё Татсуки еще в 1999 году, ранее привлекла внимание общественности после того, как в марте 2011 года в Японии произошло предсказанное им землетрясение. В 2021 году при переиздании книги на обложке появилось новое предостережение о землетрясении в июле 2025 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как землетрясение навсегда уничтожило Нефтегорск.

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