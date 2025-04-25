«ЗвОнит» вместо «звонИт» — начало апокалипсиса?

Намедни научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук ошарашила мир заявлением: скоро ударение в слове «звонит» будет падать на первый слог. Все к тому идет, говорит.

«Я как специалист знаю, что за этим вариантом будущее, потому что все глаголы на «ить» последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова», — объяснила Каленчук.

Такая тенденция действительно давно наблюдается: мы больше не говорим «дружИт», «варИт». Кроме того, мы почти не замечаем ошибок в глаголах «мАнит» и «вклЮчит», хотя академическая норма диктует нам ударение на последний слог — так же, как и в «звонИт». А есть еще более интересный глагол «валить», у которого ударение зависит от смысла: снег валИт, а лесоруб вАлит дерево.

Но все эти орфоэпические нюансы особо никого не беспокоят. А вот стоило затронуть глагол «звонить» — так весь интернет рыдает: ушла, мол, эпоха, кругом диктатура малограмотных, мы теряем язык, Пушкин переворачивается в гробу.

Я от таких стенаний закатываю глаза до затылка, потому что Александру Сергеевичу тоже в свое время пеняли за надругательство над русским языком. Дескать, заимствованиями злоупотреблял: все же помнят панталоны, фрак и жилет из «Евгения Онегина»? А сегодня мы почитаем его как солнце русской поэзии и создателя современного русского языка.

А уж чего пришлось натерпеться авторам реформы начала прошлого века — подумать страшно! Там вообще несколько букв из алфавита выкинули и половину окончаний в косвенных падежах переписали. Случись подобное сейчас — граммар-наци объявили бы похороны русской словесности.

Хотя почему я тут предлагаю какое-то допущение? Подобное происходит на наших глазах, просто мы не замечаем некоторых вещей. К примеру, вы знали, что «чернобурая лисица» теперь пишется слитно? Вопреки всем правилам, которые требует здесь дефиса! А так уже несколько лет, но это прошло незамеченным. К слову, если речь идет не о лисице, то писаться будет традиционно — черно-бурый. Но мы отвлеклись.

Некоторые слова вообще сменили пол, в смысле категорию рода. Еще совсем недавно поджаренный кусочек хлеба назывался «гренОк» — да-да, с ужасным ударением на последний слог. Множественная форма звучала как «гренкИ»! Ничего, теперь зафиксированная словарная норма — «грЕнка» и «грЕнки». Тоже никто не обратил внимания. Я лично как-то в прямом эфире участвовала в редактуре ударения в слове «харассмент» на сайте «Грамота.Ру» вместе с его главным редактором. Потому что там значилось «хАрассмент», но так никто не говорит!

Словари ничего не предписывают, они лишь фиксируют то, как говорит большинство носителей языка. Это долгая кропотливая работа, множество исследований, наблюдение за тенденциями. А тенденции таковы, что глаголы из двух слогов нам не нравится произносить с ударением на последний. Неудобно.

Но если все так спокойны к глаголам «манит» и «дружит», то что случилось со «звонит»?

Ему досталась роль слова-маркера. Примерно такая же, как пресловутому «кофе» в нужной категории рода. Если вспомните, несколько лет назад тоже стоял вой на болотах по всем соцсетям: кофе, видите ли, сделался среднего рода! Тот факт, что ему и положено быть среднего рода (традиционно несклоняемые неодушевленные заимствования приходят в русский язык именно в этой категории — как манго, манто и конфетти), никого не интересовал. Как, собственно, и то, что у Ивана Бунина кофе тоже «турецкое». «Нет, мы теряем язык!» — кричали тогда так же, как и сейчас.

По этим двум словам мы определяем, насколько человек образован. Так сложилось. Хотя это совершеннейшая глупость, потому что есть региональные особенности речи, есть семейные привычки, например.

Кстати, я заметила, что чем меньше человек знает о языке за пределами школьной программы, тем больше его бомбит от «кофе» и «звОнит». У меня есть бабушка, она родом из маленькой деревушки в Рязанской области и, хотя больше 70 лет живет в Москве, сохранила диалект. И в том числе — «звОнит». Так вот, когда я училась в начальной школе, меня страшно раздражало это неправильное произношение, и я пыталась переучить бабушку — тщетно, характер у нее ого-го. Сейчас, окончив университет, защитившись на кафедре стилистики русского языка и много лет изучая словесность, я даже ухом не веду, как бы кто, включая бабушку, ни ставил ударения. Главное — что мы друг друга понимаем.

И последнее: никто не заставляет нас переучиваться и говорить так, как мы не привыкли. Но и отрицать, что многие носители предпочитают другой вариант, тоже нельзя. В конце концов, это наш общий язык.

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