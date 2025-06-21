На ПМЭФ заявили о необходимости формирования визуального кода России

В России необходимо сформировать визуальный код страны, который станет совокупностью визуальных ориентиров, заявила генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова в рамках сессии «Настоящее и будущее визуального кода России: для людей, бизнеса и государства» на ПМЭФ.

«Это не только архитектура, дизайн, это в первую очередь смысл, и сегодня, в условиях глобальных вызовов, визуальный язык, визуальный код — это часть национальной безопасности», — сказала она.

Виртуозова добавила, что для формирования визуального языка необходимо прочувствовать, что самое ценное в России.

«Изучая прошлое и чувствуя настоящее, надо думать о том, какими увидят и запомнят нас наши потомки», — отметила она.

Также генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров подвел результаты исследования на тему того, что россияне вкладывают в понятие «Душа России».

По его словам, Россия не страдает дефицитом идей и образов. Он считает, что проблема, скорее, в переизбытке и непонимании того, как это «упаковать».

«Люди хотят разглядеть, себя, своих предков, своих потомков и так далее в визуальном коде. Одна из ключевых ценностей, которая редко вообще за пределами России даже упоминается, это духовность. Кроме того, конечно, это наша разнообразная, яркая, загадочная природа и наша богатая культура», — сказал Федоров.