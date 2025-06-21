Wildberries & Russ станет партнером образовательной программы в области e-commerce

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) и Финансовый университет при правительстве РФ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках международного молодежного экономического форума «День Будущего» на Петербургском международном форуме. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Документ подписали директор по развитию инноваций и экосистемы РВБ Игорь Коваль и проректор по инновациям Финансового университета Юрий Поляков.

Соглашение направлено на развитие студенческой научно-исследовательской деятельности, повышение качества образования с учетом потребностей работодателей, продвижение образовательных программ и создание системы профессиональной ориентации и карьерного сопровождения обучающихся.

В рамках сотрудничества РВБ станет стратегическим партнером образовательной программы бакалавриата «Электронная коммерция», реализуемой на Факультете налогов, аудита и бизнес-анализа по направлению «Торговое дело». Это позволит компании участвовать в разработке и внедрении программы.

Игорь Коваль выразил уверенность в том, что партнерство расширит компетенции обеих сторон в образовательной и научной деятельности. По его мнению, партнерство предоставит новые возможности для самореализации талантливых студентов, а также сделает важный вклад в будущее компании.

«Сегодня бизнес, наука и образование просто обязаны тесно сотрудничать, чтобы наращивать темпы технологического и экономического роста страны», — подчеркнул он.

Как подчеркнул Поляков, консолидация и распространение опыта компании станет важным шагом в реализации практикоориентированного образования в вузе, а также поспособствует формированию нового поколения специалистов в сфере электронной коммерции.

«Приобретение самых передовых актуальных знаний и навыков, отвечающих современным требованиям времени от лучших практиков в области электронной коммерции, позволит студентам стать еще более востребованными на рынке труда, а компании получить заинтересованных и грамотных специалистов еще в период их обучения», — отметил он.