В Новосибирске женщина получила травму во время родов и отсудила у врачей 1 млн рублей

Женщина из Новосибирска пострадала во время появления ребенка на свет в роддоме. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел три года назад, но судебные заседания продолжались до недавнего времени. Беременная женщина по имени Алена стояла на учете в медучреждении, но на девятом месяце у нее появилась «утиная походка». Позже выяснилось, что у нее разошлись кости нижнего таза.

Пациентке экстренно сделали кесарево сечение. Ребенок родился здоровым, но молодая мать потеряла сознание. Позже она пришла в себя, но еще два дня ее тошнило. Несмотря на плохое самочувствие, ее выписали, дома она не могла встать и ровно лежать.

Алена обратилась к медикам, после УЗИ у нее диагностировали расхождение лонного сочленения 29 миллиметров. По словам специалистов, ситуацию можно было исправить после родов, но врачи допустили ошибку.

«Время было упущено, и мне пришлось делать операцию: фиксировать лонное сочленение с помощью титановой пластины с шестью винтами», – рассказала женщина.

Она проходит реабилитацию до сих пор. По словам пострадавшей, от нее ушел муж, родить теперь она сможет только с помощью кесарева сечения.

Алена подала на больницу в суд, во время экспертиз в действиях медиков нашли много нарушений. Суд назначил компенсацию в размере двух миллионов рублей, но больница решение обжаловала. Медиков обязали выплатить женщине один миллион, но она планирует обжаловать решение.

Ранее в Подмосковье учительница отсудила у семьи обматерившего ее ученика 30 тысяч.