В России пьяных людей на электросамокатах будут штрафовать

Электросамокатчиков будут штрафовать за езду в пьяном виде и превышение скорости

В обновленной редакции Правил дорожного движения появятся отдельные нормы для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), таких как электросамокаты. Об этом рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин на полях Петербургского международного экономического форума.

Он напомнил, что законопроект, регулирующий движение СИМ, был внесен в Госдуму еще в апреле прошлого года, а в июле его одобрили в первом чтении. Документ предусматривает, в частности, ответственность за езду в нетрезвом виде и за превышение скорости на СИМ или велосипеде.

По словам Шейкина, сейчас проект дорабатывается ко второму чтению. Ведется активная работа с профильными министерствами и экспертами, чтобы согласовать положения законопроекта с новыми поправками в ПДД. Ожидается, что после окончательного согласования формулировок появится финальная версия документа, в которой будут учтены все предложения и замечания.

До этого кандидат юридических наук Олег Павлов сообщил, что злоупотребление условиями программы лояльности, а также использование чужих аккаунтов для получения выгодных поездок на арендных электросамокатах может быть расценено судом как правонарушение, за которое предусмотрено, в том числе, уголовное наказание.

Ранее Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров выступила с инициативой поощрения граждан за фиксацию и передачу информации о нарушениях правил пользования электросамокатами.