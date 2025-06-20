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Пожилой изобретатель из Петербурга отдал мошенникам 8 млн рублей

В Петербурге пожилой изобретатель лишился 8 млн рублей, отдав их мошенникам
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Ilya Naymushin/Reuters

В Петербурге известный в прошлом изобретатель и рационализатор лишился сбережений, доверившись мошенникам. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Все началось 13 июня, когда пожилому петербуржцу позвонил человек, представившийся якобы сотрудником ФСБ. Под предлогом «сохранения накоплений» он ввел пенсионера в заблуждение и убедил его отдать деньги курьеру.

Пенсионер поверил аферисту и с 13 по 18 июня трижды передавал неизвестному лысому мужчине маленького роста деньги — сначала на Коломяжском проспекте, а затем на улице Академика Павлова и проспекте Просвещения. Общая сумма, которую он отдал злоумышленнику, составила более 8 млн рублей.

Позже обман вскрылся, и теперь в произошедшем разбираются правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее россиянка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и лишилась миллиона рублей.

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