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ЦБСТ и «Единая Россия» обсудили роль технологий двойного назначения

Депутат Сидякин отметил вклад гражданской сферы на инновации для обороны
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Газета.Ru

С самого начала CВО «Единая Россия» и Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) отправили на фронт огромное количество изделий своих резидентов. Об этом рассказал руководитель ЦИК партии Александр Сидякин на сессии ЦБСТ в ходе Петербургского международного экономического форума.

По его словам, каждое из них было разработано с учетом особенностей современности.

«Благодаря этому удалось достичь высоких показателей в части уничтожения вражеской техники. Ущерб врагу уже составил 2 млрд долларов», — отметил он.

Участники сессии также обсудили технологии двойного назначения. По словам депутата, важно рассматривать любые технологии через призму их потенциала как для гражданской, так и для военной сферы.

«Важнейший вопрос – возможно ли технологическое лидерство в будущем только в гражданской или только в военной сфере, не пора ли нам смотреть на любые технологии двойной оптикой, видеть в мирных решениях военный потенциал, а в военных разработках – возможности для гражданской сферы», — сказал Сидякин.

Депутат подчеркнул, что наступила эпоха высоких технологий и искусственного интеллекта. Сидякин добавил, что наступил этап, когда технологии двойного назначения стирают границы между фронтом и мирной жизнью.

«Огромное количество инноваций для обороны рождает именно гражданская сфера. Под эти реалии наши резиденты постоянно совершенствуют свои изделия. Это необходимо для того, чтобы сделать их еще более эффективными и приблизить нашу победу», — отметил депутат.

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