В Крыму стартовал новый сезон летних школ для молодежи

На территории арт-кластера «Таврида» под Судаком дан старт новому сезону летних школ академии «Меганом». Об этом сообщила пресс-служба «Таврида.АРТ».

В этом году девять школ объединят тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет cо всей России и из других стран. На площадке они пройдут культурно-просветительскую программу, вместе с экспертами из разных областей разовьют необходимые для творческого и профессионального роста навыки, а также представят собственные проекты.

«Уже в одиннадцатый раз «Таврида» собирает на своей площадке молодых творцов — представителей разных индустрий из разных уголков мира. Вместе мы создаем синергичное пространство для общения, обмена опытом, идеями, но главное — интенсивной работы над творческими проектами», — отметила руководитель арт-кластера «Таврида» Ксения Артемьева.

Открыла сезон летняя школа, посвященная 110-летию со дня рождения композитора Георгия Свиридова. В ней примут участие 388 прошедших предварительный отбор молодых музыкантов, музыкальных менеджеров и продюсеров, а также танцоров, хореографов, дизайнеров и маркетологов из 73 регионов России и других стран.

Визит 29 молодых музыкантов и дизайнеров из-за рубежа организован при поддержке Дирекции Всемирного фестиваля молодежи. В этом году она расширяет сотрудничество с круглогодичными образовательными центрами России и реализует семь международных образовательных программ, в которых примут участие более 300 молодых людей из-за границы.

«Вовлечение иностранной молодежи укрепляет статус российской молодежной экосистемы в мире, дает новый импульс развитию международного молодежного сотрудничества и укреплению профессиональных связей между молодыми людьми из разных стран», — отметил генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов.

Летние школы Академии «Меганом» — проект, ранее известный как образовательные заезды для молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий. Каждая летняя школа включает несколько арт-школ по различным направлениям.

Партнерами международной смены Летней школы академии «Меганом» стали Россотрудничество и Дирекция Всемирного фестиваля молодежи. Делегаты из-за рубежа прибывают в рамках программы «Новое поколение». Cтратегическим медиапартнером фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» выступает Rambler&Co.