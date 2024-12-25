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В Ярославле подростки-коллекторы украли у должника собаку

В Ярославле трое подростков украли вещи и собаку из квартиры местного жителя
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Ярославле трое подростков, среди которых двое школьников, украли у мужчины ценные вещи и собаку, пытаясь заставить его вернуть долг. Об этом сообщает пресс-служба областного суда региона.

Инцидент произошел летом 2024 года. 17-летний юноша решил найти подработку. В мессенджере с ним связались неизвестные, которые предложили за вознаграждение «выбивать» долги из наркозависимых, которые не платили дилерам за запрещенные вещества.

Подросток привлек к работе двух приятелей. Вскоре заказчик прислал фото и адрес жителя Заволжского района Ярославля, которого требовалось наказать. Дверь в квартиру оказалась незапертой. Обыскав жилище, молодые люди забрали три ноутбука, фотоаппарат и два рюкзака на общую сумму 39 500 рублей. Один из грабителей прихватил с собой собаку породы чихуахуа.

Владелец квартиры, обнаружив в доме агрессивных подростков, сумел сбежать. В отношении приятелей было возбуждено уголовное дело. Двое подростков пошли на соглашение со следствием, примирились с потерпевшим и загладили причиненный вред. Зачинщик кражи получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Ранее в Новороссийске четверо мужчин вывезли в лес должника из-за 1,7 млн рублей.

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