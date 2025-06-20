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В Колумбии прошла крупнейшая в мире дегустация сыров

UPI: дегустация сыров в Колумбии собрала 1185 человек, что стало рекордом
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Guinness World Records

В Колумбии молочная компания Alpina Productos Alimenticios SAS BIC отметила свое 80-летие грандиозным событием — крупнейшей в мире дегустацией сыров, в которой приняли участие 1185 человек, пишет UPI.

Мероприятие прошло в городе Сопо и было официально признано рекордом Книги рекордов Гиннесса. Организаторам удалось превзойти предыдущий результат, установленный Австралийской ассоциацией сельского хозяйства и садоводства долины Кенгуру в 2019 году, где на аналогичное мероприятие собрали 1000 участников.

Согласно правилам Книги рекордов Гиннесса, каждый участник должен попробовать не менее трех видов сыра. В программу дегустации вошли сыры сортов Грюйер, Сопо и Арговия. Это позволило гостям не только насладиться разнообразием вкусов, но и познакомиться с особенностями колумбийского сыроделия.

Ранее мужчина установил рекорд по количеству времени, проведенного лежа в снегу.

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