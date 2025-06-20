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У российского министра изъяли квартиру в Сочи

У пермского министра Зарубина изъяли квартиру в Сочи и загородный дом
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд лишил министра по контрактной системе Пермского края Алексея Зарубина лишили квартиры в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили агентству в краевой прокуратуре, региональный министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок купил загородный дом в Пермском районе и квартиру в Сочи за счет источников дохода, законность которых не была подтверждена. Министр потратил на недвижимость порядка 23 миллионов рублей.

«По иску прокурора Пермского края суд принял решение об обращении в доход государства имущества регионального чиновника, приобретенного на неподтвержденные доходы», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что замначальника новосибирского территориального управления автодорог (ТУАД) Константина Громенко будут судить по делу о взятке в 197 миллионов рублей. В период с 2018 по 2024 год получил от подконтрольных ему руководителей юрлиц взятку почти в 200 млн рублей. Деньги чиновник получал за помощь при заключении контрактов на выполнение дорожных работ.

Ранее экс-мэр российского города получил срок за крупную взятку.

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