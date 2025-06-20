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Сотрудницам российского медцентра, которые отравили пациентов барием, вынесли приговор

В Петербурге медикам, виновным в отравлении пациентов барием, вынесли приговор
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Shutterstock

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении сотрудниц медцентра Александры Феофановой и Елены Медведевой, признанных виновными в отравлении пациентов барием. Об этом сообщает пресс-служба судов Северной столицы в Telegram-канале.

Как установили суд и следствие, они допустили закупку и использование в медицинских целях бария, предназначенного только для аналитических и производственных целей.

«‎Небрежно относясь к своим обязанностям по должности, не предвидя возможности наступления общественно-опасных последствий своего бездействия, допустили его использование медицинскими работниками отдела лучевой диагностики «СПб ГБУЗ ГКДЦ № 1» в указанный период времени в качестве лекарственного средства — контрастного вещества, принимаемого пациентами внутрь при проведении рентгеноскопий желудка и двенадцатиперстной кишки, пищевода, а также ирригоскопий, не выявили данное нарушение и не пресекли его (препарата) дальнейшее применение», — говорится в посте.

В результате погибли восемь человек, четырем пациентам нанесен легкий или тяжкий вред здоровью. Кроме того, еще 40 человек отравились.

Суд приговорил Медведеву к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима с запретом на медицинскую деятельность на 2,5 года. Феофановой дали 4,5 года колонии общего режима с аналогичным запретом. Уточняется, что Медведева признала себя виновной частично, а Феофанова вовсе не признала вину. Медиков заключили под стражу немедленно, отметили в пресс-службе.

С медучреждения взыскали средства в пользу пострадавших, также рассказали в пресс-службе судов.

Ранее в Казахстане вынесли приговор врачу, повредившему мальчику орган при обрезании.

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