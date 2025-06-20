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В Госдуме отметили важность поддержки новостных агрегаторов и СМИ

Депутат Боярский: потребление новостей нужно перевести в новостные агрегаторы
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Артём Пряхин/Фотобанк «Росконгресс»

Новостные агрегаторы и СМИ из-за тренда на переход аудитории в мессенджеры и маркетплейсы теряют свою аудиторию, поэтому им необходима поддержка государства. Об этом на ПМЭФ в интервью ВФокусе Mail рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

По его словам, структура потребления новостей постоянно меняется. Вначале был бум «Живого журнала», затем соцсетей, сейчас фиксируется тенденция перехода аудитории в мессенджеры и маркетплейсы.

«Ключевую роль должны сыграть новостные агрегаторы, и их нужно поддерживать. Потому что роль достоверного и профессионального потребления информации, ее подачи, безусловно, отводится крупным СМИ», — подчеркнул Сергей Боярский.

Депутат сообщил, что все государственные сервисы, которые будут запускаться, а также возможности использования искусственного интеллекта, подбора новостей и новостных ботов должны базироваться на доверительном контенте, в достоверности которого государство может быть уверено. Потому новостные агрегаторы, включая «Дзен», получат поддержку и будут в приоритете.

«Наша задача — составить протекцию нашим отечественным ресурсам, нашим СМИ и оградить по возможности нашего читателя от фейков, вбросов, дипфейков и генерирования новостей враждебно настроенным ИИ. На сегодняшний день, чтобы запутать человека, достаточно скачать несколько примитивных программ и загрузить в них те посылы, которые должны его ввести в заблуждение», — отметил Боярский.

Депутат напомнил, что сейчас в России ведется работа по запуску мессенджера MAX, который станет альтернативой Telegram. По его мнению, разработчики должны позаботиться о том, чтобы пользователи МАХ получали в ответ на запрос выдачу без ненужной информации.

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ПМЭФ – 2025
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