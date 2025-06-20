Эксперт: если дети делают домашку с ИИ, то толку от такой работы нет никакого

В России предложили отменить домашние задания для школьников из-за того, что дети выполняют их с помощью нейросетей. Если ребенок пользуется искусственным интеллектом, то толку от таких заданий действительно нет. Однако есть дети, которые заинтересованы в закреплении полученных знаний, так как заранее готовятся к предстоящему ЕГЭ, заявила 360.ru преподаватель истории, обществознания и права в Московском президентском кадетском училище имени Шолохова войск Национальной гвардии Евгения Ворсина.

Необходимость домашнего задания зависит от множества фа кторов, в том числе конкретных учителей и учащихся, убеждена специалист.

«Если они не хотят делать домашнее задание, и так не будут делать. А если ребенок заинтересован, то будет, даже если отменят. Все равно учитель будет рекомендовать его делать, чтобы закрепить полученные знания и сформировать навык, который понадобится для написания второй части любого экзамена ЕГЭ», — объяснила эксперт.

При этом она согласилась, что в целом отмена домашки не станет ударом по образованию, тем более, что если школьник делает все с помощью ИИ, то толку от такой работы нет никакого. В то же время учителя всегда могут понять, использовал ли учащийся нейросеть, особенно если это гуманитарный предмет. Например, можно заметить, что так ребенок мысли не формулирует. Таких детей важно настроить на то, что в будущем, на экзамене им пригодятся собственные знания, а не ИИ, подчеркнула Ворсина.

Сама педагог отметила, что уже давно не задает ученикам домашку, выбрав вместо этого советы выучить материал и закрепить знания.

Напомним, с идеей отменить домашку из-за засилья ИИ выступил на полях ПЭМФ вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его мнению, сегодняшняя система домашних заданий не способствует получению реальных знаний, поскольку школьники активно используют инструменты искусственного интеллекта для их выполнения. Он указал на абсурдность ситуации, когда взрослые, включая учителей и родителей, вынуждены проверять работы, созданные учащимися с помощью нейросетей, и охарактеризовал такой процесс как бессмысленный.

Ранее в Минпросвещения РФ утвердили время на выполнение домашней работы для школьников.