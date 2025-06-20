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Россиянам для продуктивности на работе не хватает технологии из сериала «Разделение»

Россияне хотели бы «разделять» свою личность, чтобы продуктивнее работать
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В сериале «Разделение» представлена технология, которая полностью разделяет рабочую и личную части жизни человека. На работе человек не помнит ничего о своей обычной жизни, а дома — о работе. Как показало исследование банка «Точка» и hh.ru, в реальности россияне хотели бы иметь такую возможность.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, почти половина (48%) соискателей и работодателей (49%) уверены, что такая технология сделала бы работу продуктивнее. Несмотря на это, однозначно согласились бы разделить свою личность лишь 7% респондентов, причем чаще всего одобряли идею молодые опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет. Старшее поколение — от 55 лет — в большинстве своем выступали категорически против. Как объяснили авторы исследования, это связано с образом жизни и ценностями зумеров, которые не хотят, чтобы работа занимала большую часть их жизни, и ставят на первое место комфорт и свободу.

Самым главным плюсом фантастической процедуры россияне считают возможность полного отключения от рабочих вопросов вне офиса (55%). Особенно остро необходимость в такой технологии ощущается в Кемеровской области (67%), Красноярском крае (64%) и Иркутской области (62%). Также 48% россиян хотели бы иметь возможность полностью сфокусироваться на личных делах, не думая о работе.

В «разделении» больше всего нуждаются юристы (13%), работники торговли, логистики и перевозок, производства, сферы обслуживания клиентов (по 9%). Строители (55%), научные работники и педагоги (54%) и специалисты по закупкам (52%) по большей части категорически против процедуры.

Ранее были названы популярные ошибки, из-за которых россияне выгорают на работе.

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