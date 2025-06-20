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Россиянин привез из Южной Кореи жену и после ссоры сдал ее как нелегалку

Кузбассовец привез из Южной Кореи жену и после ссоры сдал ее как нелегала
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Житель Кемеровской области отомстил своей супруге-иностранке, которая находилась на территории РФ, нарушая миграционное законодательство, и сдал ее полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кузбасса.

По информации МВД, 33-летний житель Кемерова познакомился с ровесницей из Южной Кореи во время отдыха за границей. У пары закрутился роман. Вместе они приехали на родину к кузбассовцу, где мужчина предложил девушке руку и сердце. После одной из ссор россиянин решил отомстить жене и передал информацию о ее статусе правоохранителям.

В полиции на нее составили административный протокол по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Ей грозит штраф в размере пяти тысяч рублей с выдворением за пределы страны.

Ранее сообщалось, что две жительницы Новосибирской области помогли попасть в Россию 400 нелегалам.

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