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«Враги не дремлют»: в Госдуме заявили, что НАТО готовит провокации на выборах в России

В Госдуме заявили, что Запад вмешивается почти во все российские выборы
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Александр Пирагис/РИА Новости

Страны НАТО «через своих подручных» готовят провокации на сентябрьских выборах, а «отдельные иноагенты» нацелились на дискредитацию выборов в Госдуму, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Андрей Альшевских.

«Западные оппоненты пытаются вмешиваться чуть ли не в каждые российские выборы – от федеральных до муниципальных. Распространяют дезинформацию, призывают к незаконным акциям, стараются провести подконтрольных кандидатов. То есть ведут против нашей страны гибридную войну», — сказал депутат.

Альшевских добавил, что его комиссия мониторит все избирательные процессы и работает с правоохранительными органами, ЦИКом и Минюстом.

«Эта работа нами ведется и сейчас, в предвыборный цикл 2025 года. Мы уже зафиксировали, что страны НАТО через своих подручных готовят провокации на сентябрьских выборах. Отдельные иноагенты сильно заранее нацелились на дискредитацию выборов в Государственную думу 2026 года. Враги не дремлют», — заключил депутат.

Он добавил, что осенью будет проанализирован ход выборов и представлены поправки в законодательство об иноагентах, если они потребуются.

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