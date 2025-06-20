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В России стартовала приемная кампания в вузы и колледжи

Чернышенко: в этом учебном году доступно свыше 619 тысяч бюджетных мест
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Приемную кампанию начали более 1,2 тысячи вузов и почти 4 тысячи колледжей России. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Всего в этом учебном году доступно свыше 619 тысяч бюджетных мест по программам высшего образования и порядка 835 тысяч – по программам среднего профессионального. Большинство бюджетных мест выделено на специальности, способствующие технологическому лидерству России», – отметил Дмитрий Чернышенко.

В свою очередь, глава Минобрнауки сообщил, что большая часть бюджетных мест – свыше 73% – распределена региональным вузам.

«В структуре приема преобладают специальности, которые обеспечивают технологическое лидерство нашей страны. Почти 43% – это направления, связанные с инженерией, современными технологиями – 246 тысяч бюджетных мест», – рассказал Валерий Фальков.

Лидерами по объему бюджетных мест остаются медицина, педагогические специальности и общественные науки. В 2025 году для приема в вузы участников специальной военной операции и членов их семей определена отдельная квота в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест – более 50 тысяч. Еще две тысячи зарезервировано на подготовительных отделениях вузов.

Квота целевого приема в вузы составит свыше 23% от общего объема бюджетных мест. Абитуриенты могут увидеть предложения работодателей на платформе «Работа России», интегрированной с системой «Поступление в вуз онлайн». Также с этого года функционал суперсервиса расширен – теперь абитуриенты могут подавать документы в колледжи и техникумы при вузах. Кроме того, сервис с этого года охватил вузы новых регионов России и прием в магистратуру и аспирантуру.

Приемная кампания также стартует в колледжах и техникумах федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Популярность такого обучения за последние годы выросла – его выбирают 62,5% девятиклассников, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Для будущих первокурсников подготовлено 834,7 тысяч мест, добавил он.

Кроме того, учтены особенности школьного обучения в ряде приграничных территорий Белгородской, Курской и Брянской областей. Выпускники этих школ по выбору смогут поступать в университеты как по ЕГЭ, так и по внутренним вступительным испытаниям вузов в форме единого собеседования.

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