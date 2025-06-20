«Дебильные челленджи»: россиян предупредили об опасности новых трендов в соцсетях

Негативное влияние соцсетей в последнее время растет, особенно на фоне распространения «идеальных» картинок чужой жизни. Просмотр такого контента провоцирует тревогу, депрессию, толкает людей к расстройствам пищевого поведения, а различные тренды и челленджи создают опасные ситуации для детей и подростков, предупредил психиатр, нарколог Василий Шуров в беседе с Общественной Службой Новостей.

Соцсети показывают пользователям сильно отфотошопленные и постановочные фотографии, из-за чего пользователи, сравнивая себя с людьми со снимков, испытывают дисморфофобию – недовольство своим телом. Это базовый симптом всех расстройств пищевого поведения, подчеркнул Шуров. Так, анорексия и прочие болезни, по его мнению, вызываются социально-культурным влиянием.

«В TikTok еще эти дебильные челленджи. Это достаточно вредоносная сеть, которая постоянно продвигает какие-то нарративы среди подростков, — добавил психиатр. — Вспомнить эти аромаингаляторы — у детей была психостимуляция, в обморок падали, еще что-то. Быстро запретили эту заразу».

Тренды в соцсетях касаются не только идеального тела, но и в целом затрагивают весь образ жизни, в том числе – заработок. Многие начинают чувствовать себя неполноценными, считая, что все вокруг добились успеха, кроме них. В итоге соцсети провоцируют проблемы с психикой, а также создают постоянное соревнование между людьми, публикующими контент, отметил врач.

Он посоветовал россиянам не забывать о важности цифровой гигиены, а также ограничивать время использования смартфонов детьми и подростками. Кроме того, по мнению Шурова, в этом вопросе необходимо государственное регулирование и общественный контроль.

«Дети должны учиться, ходить в секции, развиваться, а не сидеть в телефоне день и ночь. У них мозг незрелый, их всегда будут интересовать «кривые» темы, — подчеркнул психиатр. — Нужно отслеживать все эти вредные тенденции и давать по башке соцсетям».

Ранее в Госдуме поддержали идею Макрона запретить соцсети детям.