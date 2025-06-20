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Родители, нанявшие танцовщиц на шесте на выпускной сына, привлекли внимание полиции

SCMP: на Тайване родители наняли танцовщиц на шесте на выпускной сына
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На Тайване родители, нанявшие танцовщиц на шесте на выпускной сына, привлекли внимание полиции, пишет South China Morning Post.

На Тайване родители одного школьника устроили необычное празднование в честь выпуска своего сына из средней школы, наняв двух танцовщиц на шесте. Когда подросток и остальные учащиеся выходили из здания школы, перед ними началось неожиданное зрелище: две женщины исполнили откровенное танцевальное представление под открытым небом.

Многие школьники и их родители были ошеломлены происходящим и собрались вокруг, чтобы посмотреть на этот необычный «подарок». После основной части шоу танцовщицы перебрались на крыши двух внедорожников, где заранее были установлены танцевальные шесты, и продолжили свое представление уже оттуда.

По словам матери мальчика, идея такого подарка принадлежала ей самой, а финансировалось мероприятие якобы через друга семьи. Она отметила, что хотела сделать что-то уникальное и запоминающееся, отличающееся от традиционных выпускных торжеств.

Однако реакция общественности оказалась неоднозначной. Многие сочли такое поведение неуместным, особенно учитывая возраст детей, присутствовавших на церемонии. В полиции сообщили, что начали расследование по этому делу, поскольку представление могло нарушать местные законы об общественной морали и порядках проведения публичных мероприятий.

Ранее Бритни Спирс устроила откровенную фотосессию с шестом для стриптиза.

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