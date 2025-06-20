Российские таможенники нашли контрафакт лабубу из Таиланда

Сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве обнаружили черенки кактусов в кукле лабубу при сканировании посылки из Таиланда в Пермь. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram-канале.

«‎В декларации адресант указал, что пересылает куклу Барби стоимостью около 5 тысяч рублей. Клубни и ростки были завернуты в бумагу и зашиты в плюшевого монстрика. Разрешительные документы на посадочный материал отсутствовали», — сказано в сообщении.

Россельхознадзор запретил к ввозу подкарантинные растения, при ввозе в Россию подкарантинной продукции требуется фитосанитарный сертификат страны-экспортера. Документа у отправителя не было, поэтому ему вернули игрушку.

В ФТС добавили, что рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст.16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).

Лабубу — милый зубастый монстрик, придуманный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом и выпускаемый китайским брендом Popmart. Игрушка представлена в виде коллекционных фигурок и мягких брелоков, которые в последнее время набрали мировую популярность.

Ранее в Госдуме назвали нелогичным лицо Лаврова на лабубу — «атрибуте безмозглых эскортниц».