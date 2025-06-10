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Мануальный терапевт разорвала многодетной матери артерию

Daily Mail: в США мануальный терапевт случайно разорвала пациентке артерию
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В США мануальный терапевт разорвала многодетной матери артерию, пишет Daily Mail.

Жительница Лас-Вегаса Карисса Клундт, мать троих детей, обратилась к мануальному терапевту после того, как страдала на протяжении нескольких лет от боли в спине и груди, вызванной операцией по удалению имплантов. После третьего сеанса всу прошло без последствий, но на четвертом приеме к ней подошла другая массажистка. После одного из движений пациентка услышала хруст в шее и почувствовала острую боль.

«Я сразу поняла, что что-то не так. Да, обычно бывает хруст, но это было иначе. Я чувствовала боль и тошноту», — рассказала Карисса.

Однако она списала дискомфорт на растяжение мышц и продолжала вести активный образ жизни: вела занятия, ходила в салон. Через несколько недель у Клундт начались приступы потери сознания, а ее муж настоял на повторном визите в больницу.

Там врачи провели компьютерную томографию и диагностировали у нее разрыв артерии. Медики сообщили, что если бы Карисса не обратилась за помощью вовремя, у нее мог бы случиться инсульт или более тяжелые последствия.

Пациентку немедленно перевели в реанимацию специализированной клиники. После выписки женщине пришлось полностью изменить образ жизни. Она столкнулась с постоянными болями, ограничением подвижности, а также получила диагноз афазия — расстройство, влияющее на способность воспринимать и выражать речь.

Сейчас Карисса делится своей историей, чтобы предупредить других людей о возможных рисках.

«Я никогда не думала, что со мной такое может случиться. Я была здорова, активна, занималась спортом. Это стало страшным ударом для всей семьи», — признается американка.

Ранее начинающий боец джиу-джитсу получил $56 млн, оставшись парализованным после приема тренера.

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