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В России создан первый умный помощник на фестивале

AI-гид «Рамблера» поможет с навигацией по фестивалю Пикник Афиши х Сбер
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Пресс-служба компании «Афиша»

Портал «Рамблер» разработал AI-помощника на базе нейросетевой модели GigaChat для бизнеса, который поможет гостям Пикника Афиши ориентироваться на фестивале, сообщает пресс-служба компании.

AI-помощник представляет собой чат-бота, с помощью которого посетители смогут получить информацию о программе и артистах, выбрать музыкальные предпочтения и использовать чат-бота как навигатор.

Также чат-бот понимает естественную речь и может отвечать на вопросы.

Сервис будет доступен для гостей на протяжении всего фестиваля.

Напомним, фестиваль Пикник Афиши пройдет 21 июня в Москве, а 9 августа – в Санкт-Петербурге.

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