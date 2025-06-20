В России создан первый умный помощник на фестивале

AI-гид «Рамблера» поможет с навигацией по фестивалю Пикник Афиши х Сбер

Портал «Рамблер» разработал AI-помощника на базе нейросетевой модели GigaChat для бизнеса, который поможет гостям Пикника Афиши ориентироваться на фестивале, сообщает пресс-служба компании.

AI-помощник представляет собой чат-бота, с помощью которого посетители смогут получить информацию о программе и артистах, выбрать музыкальные предпочтения и использовать чат-бота как навигатор.

Также чат-бот понимает естественную речь и может отвечать на вопросы.

Сервис будет доступен для гостей на протяжении всего фестиваля.

Напомним, фестиваль Пикник Афиши пройдет 21 июня в Москве, а 9 августа – в Санкт-Петербурге.