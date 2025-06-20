В Ярославле задержали мошенников, обманувших пенсионеров под предлогом срочного ремонта

Ярославские полицейские раскрыли преступную группу из 12 человек, которые под видом сотрудников коммунальных служб обманывали пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Как установило следствие, аферу возглавлял мужчина 1990 года рождения. Подозреваемые приходили к пенсионерам домой, представлялись работниками ЖКХ и говорили о якобы срочной проверке вентиляции. Они ссылались на вымышленные постановления и убеждали жильцов в необходимости платного ремонта.

Под давлением пожилые люди подписывали договоры на услуги, которые фактически не оказывались. А злоумышленники просто распыляли ароматизаторы, создавая иллюзию выполненных работ.

На данный момент известно о шести случаях обмана. Все пострадавшие — люди в возрасте от 70 до 89 лет.

На подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Позже его переквалифицировали на более тяжкую часть — с причинением крупного ущерба. Следствие продолжает устанавливать другие возможные эпизоды.

Ранее в Уфе таксист спас пенсионерку от мошенников.