«Быстрее и качественнее»: россиянам посоветовали внедрять в работу нейросети

Использование современными работниками нейросетей для выполнения своих задач – это преимущество, а не проблема, убежден руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан. Технологии искусственного интеллекта позволяют ускорить решение вопросов, при этом человек доводит произведенный нейросетью продукт до ума, в результате чего получается выгодное для всех сотрудничество, объяснил он НСН.

Так специалист прокомментировал сообщение о том, что ИИ помогает повысить продуктивность работников, однако, как выяснили ученые, ценой снижения их мышления.

«Я здесь не вижу никакой проблемы, это просто доказательство, что если человек не является экспертом в своей области, то ему сложнее выполнить какую-нибудь задачу», — отметил Жадан.

В пример он привел задачу с написанием текста, подчеркнув, что если в этой работе участвует ИИ, то написан текст будет намного быстрее, а сотруднику остается только проверить его и доработать. В итоге все равно на процесс тратится куда меньше времени, чем раньше, а написанный ИИ и усовершенствованный человеком текст все равно получается лучше, чем тот, который полностью создал «базовый сотрудник», заключил специалист.

До этого эксперт по машинному обучению и искусственному интеллекту Максим Першин рассказал «Газете.Ru», что в 2026 году компании начнут использовать ИИ не только для автоматизации рутинных процессов, но и для решения серьезных задач. По его мнению, модели смогут самостоятельно вычислять то, что команды людей не могут сделать самостоятельно. Уже сейчас есть ряд задач, выполнение которых не под силу людям, но по зубам ИИ, подчеркнул он.

Ранее с Госдуме предложили отменить домашку в школах из-за нейросетей.