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Россиянам рассказали о пользе прыжков на батуте

Pravda.Ru: прыжки на батуте могут быть эффективнее бега
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Ilya lyubchenko/Shutterstock/FOTODOM

Прыжки на мини-батуте могут показать большую эффективность, чем пробежка. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ученых.

По их словам, в ходе исследования выяснилось, что 10 минут прыжков были на 68% эффективнее 30 минут бега трусцой. Чтобы выяснить это, восемь участников в возрасте от 19 до 26 лет ходили и бегали по беговой дорожке на четырех скоростях и прыгали на батуте на четырех высотах. Ученые при этом измеряли поглощение кислорода, уровни ускорения и частоту сердечных сокращений.

«Прыжки на батуте оказывали большую физическую нагрузку на тела участников — мышцы, кости и суставы — чем беговая дорожка, несмотря на то, что их сердца и дыхание работали на одном уровне для обоих», — уточнили в сообщении.

Спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник до этого говорил, что методика «дофаминовых прыжков», которая приобрела популярность в интернете в последнее время, не превосходит по эффективности прочие виды физической нагрузки. В ходе таких прыжков предлагается прыгать без обуви и при приземлении мягко ударять большими пальцами ног об пол, чтобы «воздействовать на «точку» дофамина». Как обещает автор методики, этот метод будет стимулировать выработку гормона дофамина и позволит эффективнее избавляться от лишнего веса и отечности.

Ранее сообщалось, что в США подросток потерял способность ходить после неудачного прыжка на батуте.

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